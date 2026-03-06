Войната в Близкия изток въвлича още държави - какво трябва да е поведението на България

Проф. Тодор Тагарев и Мария Симеонова с анализ на рисковете пред страната ни

06.03.2026 • 19:26
Близкият изток продължава да стои на ръба голяма война. Само през последните часове израелската армия нанесе нова серия от масирани удари по цели в Техеран - удари, които според израелските власти са насочени към ракетната инфраструктура и военния капацитет на Иран. 

Почти едновременно с това Съединените щати нанесоха удари по ирански военноморски цели, сигнал, че Вашингтон вече не е само политически и военен съюзник на Израел, а все по-пряко участва в конфликта.

Отговорът на Техеран не закъсня. Нови ракети и дронове бяха изстреляни към цели в региона, включително към държави, където са разположени американски военни бази. 

Паралелно с това се разгаря и вторият фронт – в Ливан. 

Израел продължава ударите по позиции на "Хизбула" в южните квартали на Бейрут, след като оттам бяха изстреляни ракети към северен Израел.

Така конфликтът, който започна като поредна ескалация между Израел и подкрепяните от Иран групировки, вече все по-ясно се превръща в регионална конфронтация между Израел, Иран и съюзниците им. 

Война, която постепенно въвлича все повече държави, отваря нови фронтове и поставя под риск не само сигурността в Близкия изток, но и стабилността на световните енергийни пазари.

Обзор на най-актуалното развитие на конфликта, както и какво трябва да е поведението на България като член на НАТО, заплахите пред сигурността на Европа и готови ли са държавите в ЕС за евентуална голяма бежанска вълна от Близкия изток - дебат в студиото на "Директно" с бившия министър на отбраната проф. Тодор Тагарев и директора на Софийския офис на Европейския съвет за външна политика Мария Симеонова.

анонимен
преди 2 седмици
да не идват израелски туристи в българия да не се повтори сарафово Сигнализирай за неуместен коментар
