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Директно

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Кой тества миграционната политика на Европейския съюз?

Мария Симеонова и Руслан Трад анализираха важни теми в предаването "Директно"

03.08.2026 • 20:00 Редактор:
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Летният сезон е в своя пик, но за туристическия сектор истинската равносметка тепърва предстои. 

След няколко години на кризи, инфлация и променящо се поведение на туристите, въпросът вече не е дали България ще има силен летен сезон, а дали може да се превърне в успешна туристическа дестинация през всичките 12 месеца на годината.

И докато хотелите по морето все още посрещат гости, държавата и бизнесът вече гледат към следващия сезон. Всъщност подготовката за есента и зимата започва още през лятото. 

И ако преди години разговорът беше основно за ски или море, днес все по-често се говори за здраве. За СПА, балнеология, климатолечение и медицински туризъм – сегменти, които могат да удължат сезона, да привлекат по-платежоспособни посетители и да намалят зависимостта на сектора от няколко летни месеца.

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България има едно предимство, което малко държави в Европа могат да предложат – стотици минерални извори, традиции в балнеолечението и модерна СПА база. Но достатъчно ли е това? 

Защото конкуренцията вече не е само със съседните морски курорти, а и с държави като Унгария, Чехия и Словения, които отдавна превърнаха здравния туризъм в национална политика и печеливш международен продукт. 

У нас все още стои въпросът дали този огромен потенциал е достатъчно добре рекламиран, дали медицината, туризмът и местната власт работят като единна система и дали страната ни предлага цялостно преживяване, а не просто добър хотел с минерален басейн.

Именно затова подготовката за есенно-зимния сезон 2026–2027 година изглежда много по-важна от обичайната организация на зимните курорти. 

Това е тест дали България може да направи следващата крачка – от сезонна туристическа дестинация към държава с целогодишен туристически продукт. 

Защото в съвременния туризъм вече не печели този, който има най-хубавия плаж или най-добрите ски писти. 

Печели този, който успее да убеди туристите, че има причина да го посещават през всеки сезон.  

След кризата в Сеута - кой тества миграционната политика на Европейския съюз? Дебат по темата в студиото на "Директно" с Мария Симеонова, заместник-директор на софийския офис на Европейския съвет а външна политика, и журналиста и международен анализатор Руслан Трад.

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