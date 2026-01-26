на живо гледай на живо
Защо България и Унгария се подписаха извън протокола на ЕС?

Христо Христев и Мария Симеонова коментираха ангажиментите от наша страна

26.01.2026 • 19:56 Редактор:
Преди дни, далеч от прожекторите на официалните европейски формати, беше подписан международен документ, който привлече внимание не толкова със съдържанието си, колкото с подписите под него.

От европейските лидери подписи сложиха само българският премиер в оставка Росен Желязков и унгарският министър-председател Виктор Орбан.

На пръв поглед – поредна дипломатическа инициатива, представена като усилие за мир и диалог в един все по-фрагментиран свят. В свят, в който войните не свършват, а международните институции все по-трудно намират общ език. Но именно контекстът превръща този подпис в политически казус.

Предизвикателство пред единството на Европейския съюз

Защо в момент, в който Европейският съюз търси единство на външнополитическите си позиции, в подобен документ участват толкова малко европейски държави?

Какво означава това участие – дипломатическа активност, опит за алтернативен канал за влияние или просто индивидуален политически избор без обвързващи последици?

От българска гледна точка въпросите са още повече. Какъв е ангажиментът, който страната поема с този подпис? Има ли той политическа, правна или символна тежест? И къде минава границата между националната инициатива и общата европейска линия, особено в чувствителна геополитическа среда?

Случаят поставя и по-широк проблем – за ролята на малките държави в глобалната дипломация.

Темата е на фокус в ефира на "Директно" с коментарите на преподавателя по европейско право в Юридическия факултет на Софийския университет доц. Христо Христев и директора на софийския офис на Европейския съвет за външна политика Мария Симеонова.

