Новата отбранителна политика на НАТО и мястото на България

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В Турция лидерите на страните от НАТО дебатират по един от най-амбициозните ангажименти в историята на Алианса - значително увеличение на инвестициите в отбраната.

Предстоят и конкретните решения. Как ще бъдат изпълнени тези цели, откъде ще дойдат необходимите средства и как ще изглежда сигурността на Европа през следващото десетилетие?

Европа пред новата реалност на сигурността

Войната в Украйна продължава, напрежението в Близкия изток остава високо, а отношенията между НАТО и Русия са в най-ниската си точка от края на Студената война.

На този фон европейските държави са изправени пред необходимостта не просто да харчат повече за отбрана, а да изградят реални военни способности - повече производство на боеприпаси, модерни системи за противовъздушна отбрана, безпилотни технологии, киберзащита и устойчива отбранителна индустрия.

Все по-ясно се поставя и въпросът доколко Европа може сама да гарантира собствената си сигурност и какъв ще бъде балансът в отношенията със Съединените щати?

Какво означават решенията за България

За България този разговор не е абстрактен. Той е свързан с бъдещите разходи за отбрана, с модернизацията на армията, с възможностите пред българската отбранителна индустрия и с ролята на страната ни на източния фланг на НАТО и в Черноморския регион.

Но има и още един въпрос - как държавите ще намерят средства за тези инвестиции, без това да постави под натиск други ключови публични системи като здравеопазването, образованието и социалната политика.

Какви решения се очакват от срещата

Какви са очакваните резултати от срещата на върха на НАТО в Анкара? Защо всички отново гледат към Тръмп, възможен ли е скорошен мир за Украйна и как изглеждат отношенията между съюзниците на фона на глобалните кризи?

Отговорите в разговора в студиото на "Директно" с Мария Симеонова, директор на софийския офис на Европейския съвет за външна политика.

Снимка: Reuters