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Директно

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Черно море става все по-опасно: Как България ще защити корабоплаването?

Институциите могат да реагират при инцидент, но не и да гарантират предотвратяването на следващия - коментар на доц. Георги Цветков и Мария Симеонова

14.10.2026 • 19:35 Редактор:
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Четири атакувани кораба за една седмица, един потънал, изчезнали моряци и все повече въпроси за сигурността в Черно море.

Войната в Украйна вече изправя България пред заплахи, които не се измерват само с разстоянието до бойните действия, а и с възможностите на държавата да защити собствените си интереси.

Черно море все по-осезаемо се превръща в пространство, в което военният конфликт застрашава не само сигурността на корабоплаването, но и икономическата стабилност на държавите в региона.

България не може да гарантира предотвратяването на нови атаки

Близо тричасовото изслушване в Народното събрание показа, че институциите могат да реагират при инцидент, но не и да гарантират предотвратяването на следващия.

България няма пълно радиолокационно покритие на изключителната си икономическа зона, произходът на дроновете остава недоказан, а правителството търси помощ от НАТО и Европейския съюз и преговаря с Румъния и Турция за безопасни морски коридори.

В същото време премиерът Румен Радев допуска, че атаките са целенасочени. Това поставя още по-сериозно въпроса кой избира мишените и с каква цел.

Има ли непосредствена заплаха за корабоплаването?

Правителството уверява, че няма непосредствена заплаха за корабите, обслужващи българските пристанища. Всяка следваща атака обаче поставя под съмнение доколко подобни уверения са достатъчни.

България е изправена пред нова реалност, в която заплахите могат да достигнат непосредствена близост до нейните брегове, без страната да е пряка страна във войната.

Способността да спасиш екипаж след нападение не е същото като способността да предотвратиш самото нападение. След случилото се през последните дни големият въпрос вече не е само кой атакува корабите в Черно море, а дали България и нейните съюзници са готови да предотвратят следващия удар.

Темата беше обсъдена в студиото на предаване "Директно" с експерта по национална сигурност и отбрана доц. Георги Цветков и директора на софийския офис на Европейския съвет за външна политика Мария Симеонова.

Застрашена ли е националната сигурност на България след атакуваните кораби в Черно море?

Категорично да, трябва да предприемем незабавни действия.
Не е застрашена - няма да ударят страната ни нито целенасочено, нито случайно.
Не мога да преценя към този момент.
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Знаещия
преди 1 ден
Да се защитим,с какво хехехе?!? Какви сте ми пишман военнолюбци , това да не са ви нет игрите с които сте израснали или отговор от AI или гадателка как Аджеба ще стане. 4 години ЕС воюва срещу Путин и не могат да ги върнат на Руската граница и резултата е че Киев е почти разрушен Сигнализирай за неуместен коментар
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