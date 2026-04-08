14 дни примирие - крехка ли е договорката между САЩ и Иран?

Дали мирът е реален, или е просто пауза, коментираха полк. Вилис Цуров и Мария Симеонова

08.04.2026 • 21:12
След дни на ръба, в които Близкият изток изглеждаше на крачка от неконтролируема война, днес дойде новината за примирие. Две седмици, в които оръжията спират, а дипломацията да проговори.

И почти веднага след това - първият истински знак, че нещо се е променило. Първите кораби тръгнаха през Ормузкия проток.

Тесният воден коридор, през който минава една пета от световния петрол, отново бе отворен.

Папа Лъв XIV приветства примирието между Иран и САЩ: "Знак на истинска надежда"

Маршрут, който до вчера беше символ на блокада и страх, днес се превърна в тест за това дали примирието е реално, или е просто пауза между два удара.

Защото в този конфликт танкерите не са просто търговски съдове. Те са геополитически барометър. Всяко преминаване е сигнал. Всяко отклонение - предупреждение.

Днешното движение на корабите казва едно: светът вярвa, но предпазливо.

14 дни примирие - крехка ли е договорката между САЩ и Иран? Дебат в студиото на "Директно" с полк. Вилис Цуров, председател на УС на Съюза на офицерите от резерва "Атлантик" и Мария Симеонова, директор на Софийския офис на Европейския съвет за външна политика.

Снимка: Reuters

