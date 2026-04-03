Ормузкият проток: Глобалният енергиен коридор, който държи света в напрежение

Весела Чернева и Ивайло Иванов анализират рисковете за София

03.04.2026 • 20:20
Един тесен морски коридор, на хиляди километри от България, днес държи в напрежение целия свят. 

През Ормузкия проток минава не просто петрол – минава стабилността на икономиките, цената на енергията и спокойствието на милиони домакинства.

Това е мястото, през което се пренася близо една пета от световните енергийни доставки. И когато там има напрежение, ефектът не остава в Персийския залив.

Той тръгва по веригата – през борсите, през танкерите, през договорите – и стига до Европа. А оттам – директно до България.

Днес Великобритания се опитва да събере международна коалиция – 35 държави заявяват участие в опит да гарантират свободното корабоплаване.

Но зад дипломатическия език вече ясно се очертава и друг хоризонт – този на военната координация.

Защото когато става дума за енергия, компромисите бързо се изчерпват. И тук идва големият въпрос – къде е България в тази картина?

Страна, която е част от европейския пазар, но остава силно зависима от външни енергийни доставки. Икономика, която реагира чувствително на всеки ценови шок. 

Държава, която рядко участва активно в подобни глобални процеси, но винаги плаща цената им.

И може ли България да бъде не просто наблюдател, а фактор – макар и малък – в една обща европейска позиция?

За тълкуването и реакциите след нотата на Иран до София за американските самолети у нас, залогът за Ормузкия проток и динамиката на ескалацията в Близкия изток - дебат в ефира на "Директно" с Весела Чернева, заместник-директор на Европейския съвет за външна политика и Ивайло Иванов, военен експерт и част от Съюза на офицерите от резерва "Атлантик".

