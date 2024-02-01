Експерт: Орбан вече няма да може да шантажира Европейския съвет

Решението за помощите за Украйна беше важно, отбеляза Весела Чернева

01.02.2024 • 18:38
След катo първоначално обяви, че e против военната помощ за Украйна, унгарският министър-председател Виктор Орбан смекчи позицията си. Така той се размина с по-лошия сценарий, в който можеше унгарската икономика да бъде саботирана. 

"Това беше важно решение. То направи невъзможно Орбан непрекъснато да шантажира Европейския съвет. Тези 50 млрд. са събрани от различни пера в европейския бюджет, но за целта трябваше да се направи ревизия какво има останало в бюджетната рамка, която ще действа още 4 години. За Унгария има 6,3 млрд., които Орбан не получава по Плана за възстановяване. Тези 6,3 млрд. не бяха дадени на Орбан, но беше включена една клауза, че може да има ново разглеждане на условията след 2 години", каза в "Директно" зам.-директорът на Европейския съвет за външна политика Весела Чернева

На този фон – Москва отправи конкретно предупреждение, че опитите за отнемане на собствеността на руснаците в България няма да останат без внимание.

"Това са решения по отношения на паметници. Всички паметници на територията на България са в крайна сметка български. Това са суверенни решения на България. След последните 2 години, в които ние получихме множество руски заплахи, в крайна сметка нито една от тях не се реализира. Мисля, че това е важен извод, който трябва да си направим", допълни Чернева в ефира на Bulgaria ON AIR.

Сатир
преди 2 години
Бабата разкри Орбан. Сега ще убеди Путин да се предаде. Е малко подпишква ама кой е идиален? Сигнализирай за неуместен коментар
