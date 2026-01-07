От дипломация към доминация: Тръмп и предизвикателствата пред световния ред

Всеки делничен ден от 17:50 часа

Светът влиза в нова фаза на напрежение - фаза, в която дипломацията отстъпва място на силата. В центъра ѝ отново е Доналд Тръмп. Венецуела вече не е просто държава в криза, а тест за новата американска политика.

Контролът там означава контрол върху ресурси, влияние в Латинска Америка и ясен сигнал към Русия и Китай, че Западното полукълбо остава американска зона. Това не е хуманитарна операция - това е геополитика в чист вид.

Паралелно с това Тръмп отваря втори фронт - Гренландия. Не като ексцентрична идея, а като стратегическа цел. Арктика, редки ресурси, военен контрол. Европа реагира остро, Дания говори за заплаха за НАТО.

За първи път съюзници публично поставят под съмнение самия алианс. Венецуела и Гренландия са част от една и съща логика: светът като карта на влияние, а не на правила.

Суверенитетът е условен, съюзите – временни, международното право – пречка, не рамка. Големият въпрос вече не е какво ще направи Тръмп, а докъде е готов да стигне светът, когато силата отново стане основен аргумент.

На този фон на среща в Париж т.нар. "Коалиция на желаещите" обеща гаранции за сигурността на Украйна с разполагането на международни сили при примирие.

Дебат по тези теми в студиото на "Директно" с директора на софийския офис на Европейския съвет за външна политика Мария Симеонова и политолога и преподавател проф. Анна Кръстева.